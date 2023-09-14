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        Haberler Dünya İnsanlar bu bölgede yeraltında yaşamak zorunda: Avustralya Coober Pedy kasabası

        Burada insanlar yerin altında yaşıyor: Avustralya Coober Pedy kasabası

        Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, Adelaide şehrinde yer alıyor. Yeraltı kasabasında binlerce insan yaşamını 100 yıldır devam ettiriyor. İnsanların Coober Pedy kasabasında yeraltında yaşamasının birçok ilginç nedeni bulunuyor. İşte dünyanın en ilginç kasabalarından birisi olan yeraltı şehri Coober Pedy kasabası.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:40
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        Avustralya'nın Adelaide kentinin kuzeyinde bulunan Coober Pedy kasabası ıssız ve esrarengiz kum tepelerinin altında yer alıyor. Kasabanın 2 bine yakın nüfusu bulunuyor. Dünyanın opal madeni başkentş olarak sayılan Coober Pedy'de maden çıkartmak için açılan binlerce kuyu var.

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        Kentin sakinleri bu bölgeyi "beyaz adam deliği" ve "su deliği" olarak adlandırdı. Kasabayı ilginç kılan en büyük özellik yeraltında bulunan evler. Pedy sakinleri opal madenlerinden kalan tünelleri düzenleyerek 1500 ev inşa etti birbirlerine bağladı.

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        Şehrin yüzde 60'sından fazlası kısmı bu yeraltı oyuklarında yaşıyor. Yeraltı şehrinde sıcaklık 23 dereceyi geçmiyor. Ancak yukarı çıkıldığında sıcaklıklar 43 dereceyi aşabiliyor ve kuralık yaşanıyor. Bu nedenle kasabanın sakinleri yeraltında yaşamayı tercih ediyor.

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        Yeraltı kasabasının içersinde birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta otel bile bulunuyor. Dışarıda bulunan modern imkanların birçoğu Coober Pedy yeraltı şehrinde var.

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        En çok iklim koşulları nedeniyle yeraltı şehrinde yaşamayı tercih eden bölge sakinleri, yerin üstünde aşırı sıcaklıklar ve buz gibi soğuk koşullarla mücadele etmek zorunda kalmadıklarını söylüyor. Günün her saatinde sıcaklık 23 derece, aynı zamanda böcek, sinek, ışık ve ses kirliliği gibi sorunlarla karşılaşmıyorlar.

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        Bazı kasaba sakinleri yeraltında yaşamanın depremlere karşı daha güvenli olduğunu savunuyor "Buraya yerleştiğimden beri iki deprem oldu ve ikisinde de yerimden hiç oynamadım."

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        İşte Coober Pedy yeraltı şehrine dair bazı görüntüler...

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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