İHA

Koronavirüs salgını sonucu sadece hava değil, toprak ve su da temizlenmeye başlandı.

Geçtiğimiz haftalarda Trakya’nın en kirli bölgelerinin bile hava kalitesi düzelirken, bir güzel haber de Lüleburgaz Deresi'nden geldi.

İHA'nın Lüleburgaz Deresi kirleticilerin azalması sonucu temizlenmeye başladı.

KOKUDAN ESER KALMADI

Yıllar önce hemen yanı başına sanayi sitesinin kurulmasına izin verilen ve çevresindeki fabrikaların atıklarını arıtmadan bırakarak kirlettiği Lüleburgaz Deresi, koronavirüs salgını günlerinde sanayi kuruluşlarının faaliyetlerini askıya alması sonucu rahat nefes aldı.

Uzun süredir rengi siyah akan deredeki kötü kokunun da ortadan kalktığı görüldü. Bu durum “Doğa yıllar önce kaybettiği dereyi geri aldı” olarak yorumlandı.

KURBAĞA SESLERİ GERİ GELDİ

Öte yandan, uzun süredir hiçbir canlı varlığının gözlemlenmediği derede kurbağa seslerinin geri geldiği görüldü. Ergene'ye bağlanan derenin kenarında çok sayıda tatlı su kurbağasının sesi duyulurken, zaman zaman balıkçıl kuşların da dere üzerinde uçuş yaptığı görüldü.