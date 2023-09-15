Haberler Dünya İnsanlar onları ayırt edemiyor: 23 yıldır pijamaların kadar aynı kıyafetleri giyiyorlar

İnsanlar onları ayırt edemiyor: 23 yıldır aynı kıyafetleri giyiyorlar! Pijamaları bile aynı! İngiltere'de yaşayan tek yumurta ikizi kardeşler, hayatlarının birçok alanında beraberken bu deneyimi farklı bir boyuta taşıyarak kendilerince yeni bir akım geliştirdi. Tek yumurta ikizleri son 23 yıldır her gün aynı kıyafeti giyiyor ve insanlar ikizleri ayırt etmekte oldukça zorlanıyor. Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 09:39 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:39 facebook

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23 YILDIR AYNI KIYAFETLERİ GİYİYORLAR 69 yaşındaki Rose Rosey Coles ve Kathy Heffernan, hemen hemen her gününü beraber geçiriyor ve 23 yıldır aynı şekilde aynı tarzda giyiniyor. Sadece komşu olmayan ikiz kardeşler, her gün aynı otobüse biniyor ve alışveriş merkezine gidiyor. Üstelik tüm bu aktiviteleri yaparken aynı kıyafetleri özellikle giyiyorlar.

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İki çocuk annesi olan Coles, verdiği röportajda "Dışarı çıktığımızda aynı şeyleri giyiyoruz, zaten son 23 yıldır sürekli birlikteydik" dedi. Tatile çıktıklarında bile bavullarını aynı kıyafetlerle dolduran ikiz kardeşler, hayatlarının geri kalanını bu şekilde yaşamayı planlıyor.