İnsanlarda var olduğuna inanılan 7 çakra ve temsil ettikleri konular

İnsanlarda var olduğuna inanılan 7 çakra ve temsil ettikleri konular

Ayrıca omurga, böbrekler, mesane ve kalın bağırsak ile ilişkilidir. Denge bozulduğunda, diğer şeylerin yanı sıra bağırsak bozuklukları, depresyon , bağışıklık sistemi sorunları, bağımlılıklar ve alerjiler yaşanabilir. Duygusal olarak, bu çakra dengesiz olduğunda kişi güvensizlik, kıtlık bilinci, kaygı ve değişim korkusu hissedebilir.

Birinci çakra olan kök çakra, vücudumuzun tabanında yer alır; aileyi, bolluğu ve güvenliği yönetir. Kök çakrayı, hayatta kalma içgüdülerimizden temel ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi kapsar.

Sakral çakra, cinsel organlarımızla ilişkilidir ve göbek deliğimiz ile kasık kemiğimiz arasında yer alır. Dengesi bozulduğunda kişi regl sorunları, testis sorunları ve rahim hastalıkları, iktidarsızlık ve bel ağrısı yaşayabilir. Dengesiz bir sakral çakra; kıskançlık, aşırı hassasiyet ve zayıf iletişim getirir.

Sakral çakra ikinci çakramızdır ve cinsel tatmin, sosyal bütünleşme ve duygusal zekâ ile ilişkilidir. Cinsel dürtümüz, sınırlarımız, yaratıcılığımız sakral çakra ile yakından bağlantılıdır.

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SOLAR PLEKSUS ÇAKRASI

Solar pleksus çakrası, üst karın bölgemiz ile göğüs kemiğimiz arasındaki solar pleksusta bulunan üçüncü çakramızdır. Karaciğer, safra kesesi, mide, dalak ve pankreasımızla bağlantılıdır. Kariyerimiz ve genel yeteneklerimiz ve ayrıca genel özgüvenimiz aracılığıyla dışarıya karşı nasıl göründüğümüzü yönetir.

Denge bozulduğunda, karaciğer kanseri, sindirim bozuklukları ve hatta diyabet dâhil olmak üzere ilişkili organların her birinde işlev bozukluğu olabilir. Solar pleksus dengelenmediğinde depresyon, düşük enerji, kasvetli özgüven, inatçılık ve kibir devreye girebilir.

Solar pleksus çakrasının rengi sarıdır.