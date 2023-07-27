Yemek yapmayı seven kişilerin buzdolabı neredeyse hiçbir zaman boş kalmaz, kimileri ise dışarıdan yemek yemeyi tercih ettiği için buzdolabı daha boş olabilir.

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HER ZAMAN ŞARJI OLAN VS HER ZAMAN ŞARJI OLMAYAN

Her arkadaş grubunda her zaman şarjı dolu olan ve şarjı asla dolu olmayan kişi vardır.