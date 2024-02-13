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        Haberler Yaşam İnsanların karşılarına çıkan farklılıklar: Günlük hayattaki beklenmedik anların fotoğrafları

        Sıradan bir gün geçiren insanların karşılarına çıkan farklılıkların fotoğrafları

        Bazen günlük hayatta karşınıza hiç ummadığınız durumlar çıkabilir ve bu anlar moraliniz üzerinde etkilere sahip olabilir. İşte, sizin için sosyal medyada gününü farklılaştıran olayları paylaşan insanların fotoğrafları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:03
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        Günlük yaşam, genel olarak monoton bir şekilde ilerler. Yaşanılan herhangi bir gün son derece sıkıcı geçebilir ve böyle anlarda karşımıza günümüzü değiştirebilecek durumlar çıkabilir. Bu durumlar, sosyal medyada paylaşılarak diğer insanları da mutlu edebilir. İşte, günü farklılaşan insanların fotoğrafları ve bu ana dair yorumları...

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        ''Yan aynamdan yansıyan güneş, camımdaki buzda aynanın boyutunda bir şekil oluşturdu.''

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        ''Yıllar önce inanılmaz derecede büyük bir mandalım bulmuştum, şimdi ise onun inanılmaz derecede mikro boyutlu küçük kardeşine sahibim.''

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        ''Tekerlekli sandalye rampasının lego oyuncağından yapılmasının amacını çözemedim.''

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        ''Akşam gökyüzünde beliren daireye bakın!''

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        "Bocce oynuyordum ve topum kırılınca içinden bilardo topu çıktı.''

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        ''Mükemmel bir anda örümceği, uğur böceğini yerken yakaladım.''

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        ''Portakal yiyecektim ama içini açtığımda greyfurta da sahip olduğumu gördüm.''

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        ''Bunu yaşayana kadar harika bir gün geçiriyordum.''

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        ''Sokaktaki kaldırımda büyüyen bir karnabahar görüyorum. Bu gerçek olabilir mi?''

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        ''Köpeğimin kemik şeklindeki yemeğinin arasından kalp şeklinde olan ödül maması çıktı.''

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        ''Çok minik olmasına rağmen içi olgunlaşmış bir portakal buldum.''

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        ''İskoç Dağı'nda timsah kafasına benzeyen bir kayaya rastladım.''

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        ''Arkadaşımın vücudundaki morluk Mona Lisa'ya benziyor.''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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