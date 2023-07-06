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        İnsanların sadece yüzde 8'inde görülen nadir vücut özellikleri!

        İnsanların bazı fiziksel özellikleri sıra dışı olabiliyor. Fiziksel özelliklerin bir çoğu gen aktarımı ile nesilden nesille geçiyor. Ancak bazı insan özellikleri sadece yüzde 8'inde görülebilecek kadar nadir.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:45
        1

        ASLA UNUTMAYAN HAFIZA

        Fil hafızalı dediğimiz insanlar aslında gerçek. 15 yıl önce kahvaltıda ne yediğini unutmayan, özel anılarından, nerede ne yaptıklarına kadar en ince ayrıtısına kadar hatırlayan kişilerin hafızasına üstün otobiyografik hafıza denir. Dünyada sadece 60 kişide görüldü.

        2

        MÜZİĞİN TADINI ALABİLENLER

        Sineztezi, belirli beyin duyuları karıştığında ortaya çıkan bir durumdur. Sineztezisi olan bir kişi müziği tadabilir veya renkleri duyabilir. Mozart'ta sineztezi olduğu düşünülüyor. Örnepğin D majörü sıcak turumcumsu bir ses ve B-bemol minörü siyahmsı soğuk bir renk olarak görüyordu. Bu nadir özellik genellike 2000 kişiden 1'inde, solak veya kadınlarda görülüyor.

        3

        YİRMİLİK DİŞ

        Yirmilik dişler eskiden yaşayan insanlar için oldukça önemliydi. Ancak artık oldukça nadir görülen bir vücut özelliği. 

        4

        SÜPER TAT ALICILAR

        Bazı insanlar tatları "süper tatlandırıcılara" dönüştüren bir vücut özelliğine sahiptir. Bu tat tomurcukları kişilerin yedikleri yemeklerdeki tatları ekstra hissetmelerine neden olur. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i süper tatlandırcı kategorisindedir. Tatları çok yoğun aldıklar için baharatlı ve sebze yemeklerini sevmezler.

        5

        BAŞPARMAĞI GERİYE BÜKMEK

        Başparmağınızı eğer geriye doğru bükebiliyorsanız "Otostopçu Başparmağı"na sahip olabilirsiniz.  Bu durum başparmak içerisindeki distal eklemlerin esnemesi ile meydana gelir ve bir sorun teşkil etmez.

        6

        AYAK BAŞPARMIĞI İLE 6 SAYISINI ÇİZMEK

        Bu özelliği anlamanız için denemeniz gerekiyor. Öncelikle sağ ayağınızı yerden kaldırın ve saat yönünde ilerlemeye başlayın. 6 sayısını kalem veya kağıt kullanmadan sadece ayak parmağınız ile çizmeye çalışın. 6 şeklini çizerken muhtemelen saat yönünün tersine doğru çizim yapacaksınız. Nadir olarak insanlar saat yönüne doğru 6 sayısını çizer. 

        7

        SÜPER RENK GÖRÜŞÜ

        Bazı kadınların süper renk görüşü vardır. Normalde insanlar genellikle üç tür renk konisi görür. Ancak tetrakromatlar denilen bu görüş özelliğinde insanlar 4 renk konisini birden görürler. 

        Newcastle Üniversitesi bu özelliğe sahip olan kişileri bulmak için uzun yıllar harcadı ve 2010'da sadece bir kişiyi buldular. Başta sihirli bir güç gibi gözükse bile aslında oldukça rahatsız edici olan bu özelliğe sahip olanlar marketlere girdiklerinde renk karmaşasından büyük sorunlar yaşıyor.

        8

        DİLİNİZİ BURNUNUZA VEYA ÇENENİZE DOKUNDURMAK

        Eğer dilinizi çenenize veya burnunuza değdirebiliyorsanız diğer insanlardan yüzde 5 oranında ayrılıyorsunuz. 

        9

        PARMAK HAREKETİ

        Orta veya serçe parmağınızı oynatırken genellikle yüzük parmağınızda hareket eder. Ancak bazı insanlar yüzük parmağını oynatmadan orta veya serçe parmağını oynatabiliyor.

        10

        ŞEMPAZE AYAK

        Bazı insanların ayakları şempazelerinki gibidir. Bükülebilir, esner ve hatta ağaçlara tırmanma konusunda yardımcı bile olabilir. Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çıplak ayakla yürüyen 400 kişiyi filme aldı ve 13 kişiden 1'inde şempaze ayak tespit etti. Yani insanların yaklaşık yüzde 8'inde bulunyor.

        Bu ayak özelliğine sahip olan kişilerin bağ dokuları daha esnektir. 

        11

        KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN KULAK DELİĞİ

        Diğer bir nadir vücut özelliği ise kulağın hemen yanında bulunan küçük bir deliktir. Bazı bilim insanlarına göre, insanlar daha önceden suda yaşayabildiği için evrimsel bir kalıntı olarak kaldığı düşünülüyor. 

        12

        ALTIN KAN

        Dünyada "altın kan" adı verilen ve sadece 43 kişide bulunan AB RH negatif kan grubu, Amerika'nın yüzde 0,6'sında görülüyor. Bu kan grubuna sahip  kişiler ilk olarak 1961'de Avustralya'da keşfedildi. AB RH negatif kan grubuna sahip kişiler her kan grubuna kan verebiliyor. Ancak yalnızca kendi kan grubundan ve 40'lı yaş grubundan birisinden kan alabilirler. Bu nedenle "Altın Kan" (altın ağırlığında olduğu için) denilir.

        13

        GRİ GÖZ

        En nadir göz rengi gridir. İnsanların yaklaşık yüzde 0,17'sinde gri göz rengi bulunur. Rengin gri olmasının nedeni ise göz irisinin ön tabakasında düşük melanin seviyesi olmasıdır.

        14

        KIZIL SAÇ

        Doğal kızıl saç nüfusun yalnızca yüzde 2'sinde görülür. Kızıl rengin oluşmasına neden olan 8 gen vardır. 

        15

        HETEROKROMİ

        Heterokromi adı verilen nadir vücut özelliğinde kişiler iki farklı göz rengine sahiptir. Kısmi heterokromi de ise gözün bir bölümü mavi bir bölümü kahverengi olabilir. 

        16

        KABURGA KEMİĞİ

        Çoğu insanda 12 çift kaburga kemiği vardır yani toplamda 24 kaburga bulunur. Ancak bazı insanlarda bu sayı 25 olabilir. Köprücük kemiğinin üzerinde bulunabilir.

        Kaynak:Bright Side

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