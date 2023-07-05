ŞEMPAZE AYAK

Bazı insanların ayakları şempazelerinki gibidir. Bükülebilir, esner ve hatta ağaçlara tırmanma konusunda yardımcı bile olabilir. Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çıplak ayakla yürüyen 400 kişiyi filme aldı ve 13 kişiden 1'inde şempaze ayak tespit etti. Yani insanların yaklaşık yüzde 8'inde bulunyor.

Bu ayak özelliğine sahip olan kişilerin bağ dokuları daha esnektir.