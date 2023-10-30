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        Haberler Yaşam İnsanların verdiği kararları sorgulamanıza neden olacak birbirinden ilginç fotoğraflar

        İnsanların verdiği kararları sorgulamanıza neden olacak birbirinden ilginç fotoğraflar

        Bazen dünyamız tıpkı bir yapboz gibidir; sizi yalnızca doğal manzaralar veya inanılmaz mimariyle değil, aynı zamanda birisiyle hemen paylaşmak isteyeceğiniz absürt durumlarla da şaşırtabilir. Bu durumlar bazen o kadar ilginç olabilir ki bir süre nedenini anlamaya çalışır ama başarılı olamazsınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:19
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        1

        "Beynimi acıttı."

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        "Tabelayı astık patron!"

        3

        "Neden? Belki bir KFC yöneticisidir."

        4

        "Mühendislik."

        5

        "Önceden bu arabalar kilometreler boyunca sürülürdü."

        6

        "Böyle bir şeye uyandım."

        7

        "Bu pantolon için 168 dolar mı?"

        8

        "Sadece neden?"

        9

        "Orta saha çemberini çizdim patron."

        10

        "Bir yaya geçidi seçmelisiniz."

        11

        "Basitçe ambalajı çıkarabilirsiniz."

        12

        "Bir adamın bacağındaki yılan derisi dövmesi."

        Kaynak: Reddit, Peekabu

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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