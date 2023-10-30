İnsanların verdiği kararları sorgulamanıza neden olacak birbirinden ilginç fotoğraflar
Bazen dünyamız tıpkı bir yapboz gibidir; sizi yalnızca doğal manzaralar veya inanılmaz mimariyle değil, aynı zamanda birisiyle hemen paylaşmak isteyeceğiniz absürt durumlarla da şaşırtabilir. Bu durumlar bazen o kadar ilginç olabilir ki bir süre nedenini anlamaya çalışır ama başarılı olamazsınız.
Giriş: 30.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:19
1
"Beynimi acıttı."
2
"Tabelayı astık patron!"
3
"Neden? Belki bir KFC yöneticisidir."
4
"Mühendislik."
5
"Önceden bu arabalar kilometreler boyunca sürülürdü."
6
"Böyle bir şeye uyandım."
7
"Bu pantolon için 168 dolar mı?"
8
"Sadece neden?"
9
"Orta saha çemberini çizdim patron."