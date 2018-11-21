Edinilen bilgiye göre, olay 9 Kasım tarihinde Pirimehmet Mahallesi 1714. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinden çarşı istikametine akülü engelli aracıyla seyreden Ünal Özcan (61), kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle engelli akülü araçtan yola düşerek metrelerce sürüklenen bedensel engelli adam ağır yaralandı. Kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise olayın ardından yerinden kalkamayan engelli Ünal Özcan'a yardım etmek yerine, hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazada ağır yaralanan engelli sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Talihsiz adam yaklaşık 12 günden bu yana hastanedeki yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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