"İnsicam" dergisi yayın hayatına başladı

AA

İnsan ve Medeniyet Hareketi'nden yapılan açıklamaya göre, bu ay ilk sayısı çıkan dergi, "Müslümanca bir duruş, bakış ve anlayış ile Türkiye'nin fikri eserlerine yeni bir bakış" getirmeyi amaçlıyor.

Dergi, Ali Öztürk’ün "Diyelim Aşk İle Bismillahirrahmanirrahim" başlıklı yazısıyla açılıp, Seyfullah Şenel’in "Artık Yavaşla" başlıklı yazısı ile kapanıyor.

"Hüccetülislam Gazzali" adıyla ağırlıklı bir dosyada Necmettin Kızılkaya ile “Gazzali Üzerine Söyleşi"ye yer veriliyor. Aynı dosyada Sinan Özyurt, Mülayim Sadık Kul, Talha Hakan Alp ve Mustafa Özel, İmam Gazzali’nin eserlerine, fikir dünyasına ve nasihatlerine parantez açıyor.

Mart ayında yayın hayatına başlaması dolayısıyla dergide Alim Kahraman, D. Mehmet Doğan ve Mustafa Özçelik ile "Mehmet Akif" konulu söyleşileri yer alıyor.

Geçen ay hayatını kaybeden hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın 1985 yılında İslam dergisinde yayınlanan "Peygamber Sevgisi ve Alametleri" adlı yazısına yer verilen dergide ayrıca Ahmet Turan Arslan’ın "Osmanlı İlmiye Geleneğini Yeni Nesillere Aktaran Hoca Efendi: Emin Saraç" başlıklı biyografik yazısı ile merhum Saraç'ın şahsi ve ilmi hayatına ışık tutuluyor.

İnsicam dergisi aylık olarak ve dijital platformlar üzerinden yayın hayatına devem edecek.