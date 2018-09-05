Yaz başında IGTV uygulamasını tanıtan Instagram, şimdilerde yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. IG Shopping adıyla anılan yeni uygulama, alışveriş meraklılarını hedef alıyor. Kullanıcıların takip ettikleri mağaza sayfalarına ve eşya koleksiyonlarına doğrudan göz atmalarını ve söz konusu sayfalardan alışveriş yapmalarını sağlayan IG Shopping'in, Instagram'ın alışveriş potansiyelini daha da geliştireceği düşünülüyor.

Bilindiği üzere halihazırda Instagram'da alışveriş yapmak mümkündü ancak bunun için mağazanın Instagram sayfasında ürünü seçip, linke tıklayıp, mağazanın web sayfasına ulaşmanız gerekiyordu. Instagram, geliştirmeyi sürdürdüğü yeni uygulama ile e-ticaret işlemini kendi üzerinden yapmayı ve kullanıcıları mağazaların kendi web sayfasına yönlendirmemeyi planlıyor.

Yeni uygulamanın ne zaman yayınlanacağı henüz belirtilmiş değil ancak alışveriş meraklıları şimdiden heyecanla bekliyor.

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