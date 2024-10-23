Instagram ve Facebook açıldı mı, son durum nedir?
Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorunu gündeme geldi. Kullanıcılar, Instagram ve Facebook uygulamasında ana sayfalarını yenileyemedi, yeni gönderi ekleyemedi ve hız problemi yaşadı. Bu kapsamda, "Instagram ve Facebook çöktü mü, ne zaman düzelecek?" sorusu gündeme gelmişti. Konuyla ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edildi. İşte Instagram ve Facebook'ta son gelişmeler...
Instagram ve Facebook'ta yaşanan bağlantı sorunları ve hız problemi yeniden gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama için resmi açıklamalar takip edillirken "Instagram ve Facebook düzeldi mi, ne oldu?" sorularına yanıt aranıyordu. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler uygulamada dün akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildirildi. Atılan gönderilerin görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edildi.
INSTAGRAM VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?
Yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kullanıcılar tarafından düzeldiği belirtiliyor.