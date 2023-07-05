En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan aksaklık dolayısıyla yetkililerden konuya ilişkin açıklama bekleniyor. Instagram kullanıcıları, uygulamaya girişte, story ve gönderilere erişimde sorun yaşadığını belirtiyor. Peki, "Instagram çöktü mü? 5 Temmuz Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" İşte merak edilen soruların yanıtı...