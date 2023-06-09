Dünyanın önde gelen fotoğraf ve video uygulamalarından biri olan Instagram, bağlantı sorunları ile sosyal medyada trend oldu. Ülkemizde de milyonlarca üyesi olan uygulamaya ilişkin kullanıcılar, Instagram'da yavaşlama olduğunu ve webden erişimde sorunlar yaşandığını iddia ediyorlar. İşte, detaylar...