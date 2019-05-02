Instagram çöktü mü soruları popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar akış yenilenmeme problemi ile karşılaştılar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın çöktüğünü twitter hesaplarından paylaştı. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

DÜNYA GENELİNDE INSTAGRAM'A ERİŞİM SORUNU

WHATSAPP VE FACEBOOK'TA ÇÖKTÜ!

Instagram'ın çökmesinin ardından WhatsApp ve Facebook'ta da erişim sorunu yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda da 2 saat boyunca Instagram, WhatsApp ve Facebook'a dünya genelinde erişim sağlanamamıştı.