Instagram çöktü mü? Soruları şu an en sık araştırılan konulardan biri oldu. 14 Şubat tarihinde Instagram'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar internette sorun ile ilgili ayrıntıları merak ediyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya uygulaması olan insatgram çöktü mü? sorularıyla ilgili henüz instagram'dan açıklama gelmedi. Söz konusu akış yenileme probleminin neden olduğuyla ilgili net bir bilgi yok.