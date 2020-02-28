İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. İdlib'de yaşanan terör saldırısının ardından erişim sıkıntısı yaşanılan İnstagram'da bir süredir fotoğraf ve video görüntüleme, paylaşma sorusunu halen devam ediyor. İşte İnstagram erişim sorunu na dair detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'da erişim sorunu yaşanıyor. İdlib'te TSK'ya yönelik yapılan saldırının ardından internet bağlantılarında sorun yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları İnstagram'ın çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını paylaştılar. İnstagram erişim sorununun ne zaman düzeleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU