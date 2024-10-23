Instagram ve Facebook'ta yaşanan bağlantı sorunları ve hız problemi yeniden gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama için resmi açıklamalar beklenirken "Instagram ve Facebook düzeldi mi, ne oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...