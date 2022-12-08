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Instagram'da beğenme rekoru kıran o fotoğraf! Senelerdir rekoru elinde tutuyor

Instagram'ın en fazla beğeni alan fotoğrafının belki bir modele belki de bir şarkıcıya ait olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! Bu rekoru senelerdir elinde tutan sarı bir yumurta fotoğrafı! Bu yumurta, şu anda dünyanın en ünlü yumurtası sayılabilir. Yumurtanın beğeni sayısı bir yana dursun milyonlarca takipçisi bile bulunuyor.

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  • Instagram'da beğenme rekoru kıran o fotoğraf! Senelerdir rekoru elinde tutuyor

    Instagram'da birçok ünlünün fotoğrafına milyonlarca beğeni yağıyor. Belki en çok beğeni alan fotoğrafın bu ünlü isimlerden birine ait olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ancak değil!
  • Instagram'da beğenme rekoru kıran o fotoğraf! Senelerdir rekoru elinde tutuyor

    Bu rekor, 18 Nisan 2019 yılında açılan bir hesapta paylaşılan sarı bir yumurtaya ait. 
  • Instagram'da beğenme rekoru kıran o fotoğraf! Senelerdir rekoru elinde tutuyor

    Hesapta sadece bir yumurta fotoğrafı var ve altında şu sözler yazıyor; 

    "Hadi gelin beraber bir rekor kıralım ve bu fotoğrafı dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı yapalım. Bu rekor şimdi (18 milyonla) Kylie Jenner'a ait! Hadi halledelim şu işi!" 
  • Instagram'da beğenme rekoru kıran o fotoğraf! Senelerdir rekoru elinde tutuyor

    Bu fotoğraf, senelerdir rekoru elinde tutuyor ve üstelik her geçen gün beğeni sayısı artıyor. Yumurta fotoğrafının Aralık ayı beğeni sayısı tam 56 milyon 100 bin!

    Fotoğrafın altında ise 3,5 milyona yakın yorum bulunuyor.
  • Instagram'da beğenme rekoru kıran o fotoğraf! Senelerdir rekoru elinde tutuyor

    Geçtiğimiz günlerde paylaşılan ve çok ses getiren Christiana Ronaldo ve Messi'nin satranç oynadığı fotoğraf ise 41 milyon 200 bin beğeni almıştı.

     
  • Instagram'da beğenme rekoru kıran o fotoğraf! Senelerdir rekoru elinde tutuyor

    Milyonlarca takipçisi olan birçok ünlüyü geride bırakan fotoğrafın rekorunu bir daha kırabilen çıkar mı bilemiyoruz.

    Son olarak şunu da ekleyelim; sadece tek bir yumurta fotoğrafının olduğu hesabın 4.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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