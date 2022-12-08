Instagram'da beğenme rekoru kıran o fotoğraf! Senelerdir rekoru elinde tutuyor

Hesapta sadece bir yumurta fotoğrafı var ve altında şu sözler yazıyor;

"Hadi gelin beraber bir rekor kıralım ve bu fotoğrafı dünyanın en çok beğenilen fotoğrafı yapalım. Bu rekor şimdi (18 milyonla) Kylie Jenner'a ait! Hadi halledelim şu işi!"