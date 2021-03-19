ABD merkezli teknoloji devi Apple, Instagram üzerinden sahte ürün satışına savaş açtı. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında marka logosu kullanıp Instagram üzerinden satışa sunulan 1 milyondan fazla ürünün satışı engellendi.

Yapılan açıklamada Apple ürünlerinin aralarında bulunduğu sahte ürünlerle ilgili satış durdurma işleminin gelen şikayetler üzerine başladığı belirtildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bununla birlikte açıklamada dikkat çeken diğer bir husus ise Çinli üreticilerin hedef gösterilmesi oldu. Sahte ürün satışlarının çoğunun Çinli üreticiler tarafından yapıldığı ve bu sayede milyonlarca dolarlık bir piyasanın ortaya çıktığı vurgulandı.

Gelen şikâyetler sonrası sahte ürünlere karşı savaş açan Apple, bundan böyle sahte ürünlerin satışının engellenmesi amacıyla e-ticaret şirketleri ve yerel güvenlik güçleri ile temas içerisinde olunacağını ve bu amaçla da bir ekibin kurulduğunu duyurdu.