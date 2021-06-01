Instagram, gelen tepkiler üzerine Filistin paylaşımlarıyla ilgili algoritma güncellemesine gitti.

Hatırlanacağı gibi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası yapılan tepki paylaşımları Instagram tarafından sansürlenmişti. İlk öncelikle Instagram'ın bağlı bulunduğu Facebook şirketi bu durumu reddetse de kısa süre içerisinde gelen tepkilerin artmasına bağlı olarak Facebbok algoritma güncellemesi için düğmeye bastı.

Ancak değişiklik sonrası yapılan açıklamada değişikliğin tek nedeninin Filistin'le ilgili paylaşımlar olmadığı vurgulandı.

Instagram açıklamasında güncellemeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Şu an kullanılan algoritma, insanların belirli konular veya bakış açıları hakkındaki hikayeleri bastırdığımıza inanmalarına neden oldu. Gerçekten açık olmak istiyoruz; durum böyle değil."