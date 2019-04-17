Instagram fotoğrafları aslında böyle çekiliyor

Meksikalı fotoğrafçı Omah, otopark, umumi banyo, park ve bahçeleri, kısacası her gün karşılaştığımız manzaraları büyülü bir ortam gibi gösteriyor. Takipçilerine sosyal medyada beğeni sayılarını artırmaları için ipuçları veren Omah internette gördüğünüz her kareye inanmamanız gerektiğini kanıtlıyor