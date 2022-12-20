Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak

Instagram yeni bir güncelleme yaptığını duyurdu. Özellikle içerik üreticilerini ilgilendiren bu yeni gelişmeye göre Instagram, kişinin gönderileri engellendiğinde ona bildirim verecek.

ABONE OL
  • Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak

    Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, hesabından paylaştığı bir videoyla yeni bir güncellemeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

    Instagram'da shadow ban isimli bir uygulama bulunuyor. Bu filtreye takılan içerik üreticilerinin gönderileri akışta veya keşfet kısmında gösterilmiyor.
  • Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak

    Yeni güncellemeyle beraber; ‌Instagram, gönderilerin diğer kullanıcılara gösterilmediğine dair kişiye uyarı verecek.

    Bundan böyle, içerik üreticileri akış veya keşfette engellediğinde bunu bilecek.
  • Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak

    Gönderilerin neden engellendiğini de açıklayan Mosseri, bunun Instagram'da belirtilen topluluk kurallarıyla ilgili olduğunu söylüyor. Bu kurallara uyulmadığı takdirde kişiler, sistem tarafından engellenecek.
  • Instagram gönderiler engellendiğinde bilgilendirme yapacak

    Hesabınızda böyle bir durum olduğunu anlamak için;

    Ayarlar > Hesap ayarları > Hesap durumu

    Eğer profilinizde herhangi bir engel varsa, buradan görüntüleyebilirsiniz. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.