2024 yılı verilerine göre aylık 2 milyar aktif kullanıcı sayısına sahip olan ve şüphesiz en fazla tercih edilen sosyal medya platformlarından olan Instagram, her gün milyonlarca kullanıcının toplamda milyarlarca dakikasını geçirdiği bir yer. Bilimden sanata, eğitimden sinemaya, yemek yapmadan pratik bilgilere kadar bir çok eğitici içeriğin yanı sıra kişisel paylaşımların da oldukça yoğun olarak bulunduğu Instagram, bir çok kullancı için eğlenceli vakit geçirilen bir platform.

Ancak bazı kullanıcılar gizlilik kaygıları, özel hayatlarında aldıkları karar ya da sosyal medyada geçirdikleri süreyi azaltmak gibi çeşitli nedenlerden dolayı Instagram hesaplarını kalıcı olarak silmek ya da geçici olarak dondurmak isteyebiliyor. Veri ihlali, gizlilik kaygısı gibi çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmak isteyen kullanıcılar, Instagram hesabı nasıl silinir, nasıl dondurulur gibi araştırmalar yaparak kalıcı olarak silme ya da geçici olarak dondurma linklerini arıyor. İşte 2024 yılında güncel Instagram silme ve dondurma işlemi hakkında bilmeniz gerekenler. REKLAM

Hesap silme ya da dondurma işlemi yaptıktan sonra işlemlerle ilgili sorularınız varsa içeriğimizin altındaki “Merak Edilenler” alanına göz atarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Öte yandan hesap silme ve kapatma ile ilgili aşağıdaki bilgileri de aklınızda tutmak isteyebilirsiniz. INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ KALICI 2024 Instagram Kalıcı Hesap Silme İçin Tıklayınız Instagram Silme; bu işlemi yaptıktan sonra 28 gün süreyle eğer hesabınıza girmezseniz, hesabınız kalıcı olarak silinecektir yani bir daha bu hesaba erişim sağlayamazsınız. Bu işlem “Kalıcı Hesap Silme” olarak da bilinir.

INSTAGRAM HESAP KAPATMA, DONDURMA LİNKİ 2024 Instagram Hesap Dondurma ve Kapatma İçin Tıklayınız Instagram dondurma, kapatma; hesabınızı dondurmak anlamına gelir. Yani istediğiniz zaman dondurduğunuz hesabınızı tekrar aktif, kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Bu işlem “Hesap Dondurma” ya da “Geçici Olarak Kapatma” olarak da bilinir. REKLAM

INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ OLARAK NASIL KAPATILIR, DONDURULUR? Instagram hesabını geçici olarak kapatmak ya da dondurmak için şu adımları izleyin; Yukarıda vermiş olduğumuz geçici olarak kapatma, dondurma linkine ya da buraya tıklayınız tıklayın.

Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Geçici Olarak Kapat" seçeneğini göreceksiniz. Giriş sağlamadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki “Hesabımı Geçici Olarak Kapat” yazan yere tıklayın.

“Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür.

Daha sonra “Hesabı Geçici Olarak Kapat”a tıklayın.

Bu işlemi tamamladıktan sonra hesabınız geçici olarak dondurulmuş olacaktır. Tekrar giriş yapıp hesabınızı etkinleştirine kadar fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz gizli olacaktır.

REKLAM INSTAGRAM HESABI KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR? Eğer Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, bu işlemi yapmadan önce paylaştığınız fotoğraf ve gönderiler gibi bilgilerinizin bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz. Silme işlemi gerçekleştikten sonra Instagram’da bulunan “Bilgilerini İndir” seçeneğine ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Bilgeleri nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız “Merak Edilenler” bölümünde paylaştığımız adımları takip edebilirsiniz. Instagram hesabını kalıcı olarak silmek için şu adımları izleyin; Yukarıda vermiş olduğumuz kalıcı olarak silme linkine ya da buraya tıklayın.

Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız “Hesabınızı Neden Silmek İstiyorsunuz?” sorusunu göreceksiniz. Daha önce giriş yapmadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın.

“Hesabınızı Neden Silmek İstiyorsunuz?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin.

Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

"[Kullanıcı adı]'nı sil"e tıkladığınızda talebiniz işleme alınmış olur.

Instagram hesabınız, silinmesini talep ettikten 28 gün sonra tüm bilgilerinizle birlikte kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz. 28 gün içinde tekrar giriş yaparsanız, hesabınız otomatik olarak tekrar aktif hale gelir.

REKLAM MERAK EDİLENLER Instagram hesabımı sildiğimde hangi bilgiler gider? Hesabınızı sildiğinizde profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz kalıcı olarak silinir. Biraz ara vermek istiyorsanız bunun yerine hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. Hesabımı geçici olarak kapattığımda paylaşımlarıma ve beğenilerime ne olur? Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Instagram hesabınızı sadece bir bilgisayardan veya mobil tarayıcıdan kapatabilirsiniz. Instagram hesabım kaç günde tamamen silinir? Silinme talebinde bulunduktan 28 gün sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz. Bu 28 günlük süreçte, içerikler Instagram Kullanım Koşulları'na ve Veri İlkesi'ne tabi olmaya devam eder ve Instagram'ı kullanan diğer kişiler bu içeriklere erişemez. Başladıktan sonra silme sürecinin tamamlanması 90 güne kadar sürebilir. İçeriklerinizin kopyaları 90 günün ardından bir afet, yazılım hatası veya diğer veri kaybı durumlarında kurtarma amacıyla kullanılan yedek depolama alanında tutulabilir. Instagram’daki verilerimi nasıl indirebilir, kopyasını alabilirim? Instagrama giriş yaptıktan sonra ayarlar menüsüne gidin ve “Gizlilik ve Güvenlik” seçeneğini seçin. Buradan ise “Bilgilerini İndir” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneği bulamazsanız “Ayarlar ve Gizlilik” menüsü içindeyken arama alanına “Bilgilerini İndir” yazarak bulabilirsiniz. “Bilgilerini İndir” seçeneğine tıkladığınızda açılan sayfada “Bilgileri İndir veya Aktar” seçeneğine tıklayarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabımı sildikten ya da kapattıktan sonra arkadaşlarım paylaşım, yorum ve beğenilerimi görebilir mi? Hayır, hesabınızı sildikten veya kapattıktan sonra arkadaş listenizde bulunan kullanıcılar sizin daha önce yaptığınız herhangi bir aktiviteyi göremezler. Bu aktivitelere profiliniz , arkadaş listeniz, fotoğraflarınız, videolarınız, beğenileriniz, yorumlarınız ve hikayeleriniz dahildir. Telefonumdaki uygulamadan Instagram hesabımı silebilir miyim? Şifremi unuttum, hesabımı silebilir ya da dondurabilir miyim? Hayır, şifrenizi unuttuysanız Instagram hesabınızı ne silebilirsiniz ne de dondurabilirsiniz. Çünkü bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için Instagram sizden şifrenizi talep etmektedir. Eğer şifrenizi unuttuysanız “Instagram Şifresi Nasıl Yenilenir?” içeriğimizdeki adımları takip ederek şifrenizi sıfırlayıp yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. Hesabımı sildikten sonra aynı kullanıcı adıyla başka bir hesap açabilir miyim? Hayır açamazsınız. Instagram hesabınız silindikten sonra o kullanıcı adı ömür boyu kullanıma kapanmış olur. Siz ya da sizin haricinizdeki herhangi bir kişi aynı kullanıcı adı ile yeni bir profil oluşturamaz ya da mevcut profilinin kullanıcı ismini, kapanan kullanıcı ismi olarak değiştiremez. Eğer kullanıcı adını kullanmaya devam etmek istiyorsanız, hesap silme işlemini yapmadan önce kullanıcı adınızı değiştirip, istediğiniz kullanıcı adını boşa çıkartmanızdır. Silme işleminden sonra eski kullanıcı adınız boşta olacağı için başka biri sizden önce kullanmaya başlamadığı sürece tekrar kullanabilirsiniz.