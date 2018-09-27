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Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen, evde, dışarıda kısacası her yerde elimizin gittiği Instagram, amatör ya da profesyönel pek çok fotoğrafçıya ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf baskı hizmeti sunan Photobox da Instagram'daki gizli cevherleri ortaya çıkarmak için bir yarışmaya imza attı. Bu sene ilk kez düzenlenen Photobox Instagram Fotoğraf Ödülleri için yüz binlerce Instagram kullanıcısı, çektiği en iyi fotoğraflarla yarışmaya katıldı. 180 binin üzerindeki katılımcılar arasından seçilen fotoğraflardan kısa bir liste, Photobox Instagram Fotoğraf Ödülleri'nin sitesinde yayınlandı.

Yılın Instagram Fotoğrafı'nın kazananı ise 5000 sterlinlik ödülün sahibi olacak. Her kategorinin birincisine ise 500 sterlin para ödülü verilecek. Kazanan fotoğrafçılar 3 Ekim'de Londra’da gerçekleştirilen bir etkinlikte duyurulacak. Yarışmada sona kalan fotoğraflardan bazıları ve adayların Insagram hesapları şöyle:

HAYVAN

@nickdalephotography