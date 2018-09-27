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Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar

27.09.2018 - 06:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Photobox, Instagram'daki gizli cevherleri ortaya çıkarmak için bir yarışmaya imza attı ve bu yıl ilk kez Instagram Fotoğraf Ödülleri yarışması düzenledi. 180 binden fazla amatör ve profesyönel fotoğrafçının katıldığı yarışmada sona gelindi. İşte Instagram Fotoğraf Ödülleri finalistlerinden nefes kesen kareler...

  • 1 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    1 | 59

    Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen, evde, dışarıda kısacası her yerde elimizin gittiği Instagram, amatör ya da profesyönel pek çok fotoğrafçıya ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf baskı hizmeti sunan Photobox da Instagram'daki gizli cevherleri ortaya çıkarmak için bir yarışmaya imza attı. Bu sene ilk kez düzenlenen Photobox Instagram Fotoğraf Ödülleri için yüz binlerce Instagram kullanıcısı, çektiği en iyi fotoğraflarla yarışmaya katıldı. 180 binin üzerindeki katılımcılar arasından seçilen fotoğraflardan kısa bir liste, Photobox Instagram Fotoğraf Ödülleri'nin sitesinde yayınlandı.

     

    Yılın Instagram Fotoğrafı'nın kazananı ise 5000 sterlinlik ödülün sahibi olacak. Her kategorinin birincisine ise 500 sterlin para ödülü verilecek. Kazanan fotoğrafçılar 3 Ekim'de Londra’da gerçekleştirilen bir etkinlikte duyurulacak. Yarışmada sona kalan fotoğraflardan bazıları ve adayların Insagram hesapları şöyle:

    HAYVAN

    @nickdalephotography

  • 2 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    2 | 59

     

    @ianmears

  • 3 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    3 | 59

    @photosofallworld

  • 4 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    4 | 59

    @wy_pic

  • 5 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    5 | 59

    @josh_lenaghan

  • 6 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    6 | 59

    @leewillcocks_photography

  • 7 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    7 | 59

    @samdesigner

     

  • 8 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    8 | 59

    @adschooly ffg

  • 9 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    9 | 59

     

    SEYAHAT

    @aaronjenkin

  • 10 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    10 | 59

    @leedslassie

  • 11 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    11 | 59

    @zygomphotography

  • 12 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    12 | 59

    @conormccann

  • 13 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    13 | 59

    @blu3willow

  • 14 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    14 | 59

    @valentinlalo

  • 15 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    15 | 59

    @joachim_beauvilain

     

  • 16 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    16 | 59

    @parcourons_le_monde

  • 17 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    17 | 59

    MODA 

    @justnowdesignshome

  • 18 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    18 | 59

    @brisa_bnk

  • 19 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    19 | 59

    @lnpictures

  • 20 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    20 | 59

    @reinolda

  • 21 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    21 | 59

    @enfantdelaville

  • 22 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    22 | 59

    SEVGİ

    @edfielding

  • 23 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    23 | 59

    @dalia.gu

  • 24 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    24 | 59

    @nilay.islek

  • 25 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    25 | 59

    @brummie_photography

  • 26 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    26 | 59

    @guilhphoto

     

  • 27 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    27 | 59

    MANZARA 

    @les_photos_de_pyto

  • 28 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    28 | 59

    @patlyr2052

  • 29 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    29 | 59

    @tedzduran

  • 30 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    30 | 59

    @mccarthy.karl

  • 31 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    31 | 59

    @liamfrankland

  • 32 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    32 | 59

    @razvancasian

  • 33 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    33 | 59

    @filipsnajdr

  • 34 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    34 | 59

    @fbonnet_89

  • 35 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    35 | 59

    @blu3willow

  • 36 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    36 | 59

    @instammy_91

  • 37 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    37 | 59

    @gjphotographie

  • 38 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    38 | 59

    @ampeloprasum

     

  • 39 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    39 | 59

    FESTİVAL

    @daisyduked

  • 40 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    40 | 59

    @gilles.guilbert.photographies

  • 41 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    41 | 59

    @segolene.gvn

     

  • 42 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    42 | 59

    #NoFilter

    @misvincent

  • 43 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    43 | 59

    @erictrehet

  • 44 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    44 | 59

    @vany64

  • 45 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    45 | 59

    @sawadicat

     

  • 46 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    46 | 59

    KÜLTÜR - SANAT

    @stevereevesdirector

  • 47 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    47 | 59

    @chef_lyon

  • 48 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    48 | 59

    @todrey

  • 49 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    49 | 59

    @stevomedia

     

  • 50 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    50 | 59

    SPOR

    @stephen_smart

  • 51 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    51 | 59

    @thierrydehove

  • 52 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    52 | 59

    @bam_perspectives

  • 53 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    53 | 59

    @jessrg_outdoors

     

  • 54 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    54 | 59

    AİLE

    @beachymeech

  • 55 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    55 | 59

    @ceuxquinouslient

  • 56 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    56 | 59

    @eclectic_street

     

  • 57 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    57 | 59

    @whistlepig_

  • 58 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    58 | 59

    @hijabiontour

     

  • 59 Instagram'ın en iyi fotoğrafçısı olmak için yarışıyorlar
    59 | 59

    @musotravels

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