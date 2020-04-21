Instagram kapatma silme kalıcı

Instagram kapatma ve silme işlemlerini kalıcı olarak yapmak istiyorsanız işlemleri adım adım aktaracağız. Bir kaç adımlar kalıcı instagram silebilirsiniz. Ayrıca instagram kapatma işlemini yapabilirsiniz. İşte o yöntem...

Bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan instagram hesabınızı silmek instagram uygulamasıyla maalesef mümkün değil. Kullanıcı kaybetmemek adına instagramın buna izin vermediğini düşünüyoruz. Fakat buna rağmen bilgisayar, android telefon ya da tabletlerden instagramı kalıcı olarak kapatmak, silmek ve dondurmak mümkün. İnstagramı silebileceğiniz linki telefon ya da bilgisayarınızın tarayıcısının adres kısmına yapıştırdıktan sonra hesabı silmeniz ya da dondurmanız sadece birkaç dakikanızı alacak.

Tarayıcınıza gerekli linki yapıştırıp tıkladığınızda, eğer hesabınız açık değilse ilk önce hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip hesabınızı açtıktan sonra hesap silme sayfasına girip instagramı neden silmek istediğinizi anlatan seçeneği işaretleyin. Daha sonra hesabı kalıcı olarak sil seçeneğini tıklayın. Sizden tekrar şifre isteyecek. Girip tamam dediğinizde hesap başarıyla silinecektir.

Hesabı kalıcı olarak silme seçeneğini görmek istiyorsanız, mutlaka menüde yer alan seçeneklerden bir tanesini işaretlemeniz gerektiğini unutmayın. Aksi taktirde hesap silme butonunu göremezsiniz. Bununla birlikte kendiniz bir sebep de yazamazsınız.

Kendi instagram hesabınız dışında farklı bir hesap silmek istiyorsanız ve sayfada diğer hesap da ekliyse, sil sayfasının sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı adına tıklayarak çıkış yaptıktan sonra sileceğiniz hesaba giriş yaparak yukarıda verdiğimiz talimatları uygulayın.