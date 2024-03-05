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        Haberler Gündem Instagram neden açılmıyor, çöktü mü? Instagram neden yavaşladı? 5 Mart 2024 Instagram erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelir?

        Instagram çöktü mü, ne oldu? Instagram neden yavaşladı?

        Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram 5 Mart tarihinde çöktüğü iddiaları ile gündeme geldi. Instagram uygulamasında ana sayfalarını yenileyemeyen, yeni gönderi ekleyemeyen ve yavaşlık olduğunu düşünen kullanıcılar sorunun neden kaynaklandığına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 18:30 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:30
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        Instagram'da yaşanan bağlantı sorunları ve yavaşlık problemi yeniden gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama için resmi bir açıklama gelmezken "Instagram ne zaman düzelecek, çöktü mü?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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        INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

        Popüler uygulamada bu akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildiriliyor. Kullanıcılar oturum açmada ve uygulamada oldukça yavaşlık olduğuna ilişkiler paylaşımlarda bulunuyor.

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        INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Instagram erişim sorununun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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        Sosyal medya erişim sorunu bittiğinde veya konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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