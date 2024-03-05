Instagram'da yaşanan bağlantı sorunları ve yavaşlık problemi yeniden gündeme geldi. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama için resmi bir açıklama gelmezken "Instagram ne zaman düzelecek, çöktü mü?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...