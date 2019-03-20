Sosyal medya platformu Instagram’a doğrudan uygulama üzerinden alışveriş ve ödeme yapma özelliği eklendi. “Checkout” adı verilen özellikle, fotoğraf ve video paylaşım temelli en büyük sosyal ağ olan Instagram’da, uygulamadan çıkmadan doğrudan Instagram üzerinden ödeme yapılabilecek.

Son yıllarda e-ticaret ve online alışveriş için de önemli bir kanal olan Instagram’da kullanıcılar, bir markanın yaptığı paylaşımdaki ürüne dokunduğunda, karşılarına “Instagram'da Ödeme Yap” düğmesini çıkacak.

Kullanıcılar, boyut veya renk gibi çeşitli seçenekler arasından seçim yapmalarının ardından Instagram'dan ayrılmadan ödemeye devam edebilecek.

Türkiye’de de e-ticaret alanında yaygın olarak kullanılan Instagram platformunda kullanıcılar, şu ana kadar satın alma işlemi için üçüncü parti bir uygulamaya ya da ilgili markanın web sitesine yönlendiriliyordu.

Facebook bünyesindeki Intagram’a eklenen “Ödeme Yap” butonu ile ise artık bu işlem de Instagram uygulamasından ayrılmadan yapılabilecek.

NASIL KULLANILIYOR?

Instagram Checkout özelliğinde, ilk check-in işleminde kullanıcıların adını, e-posta adresini, fatura bilgilerini ve teslimat adresini girmesi gerekecek. Bu işlemin ardından yapılan diğer alışverişlerde ise bu bilgileri girmek gerekmeyecek.

Öncelikli olarak ABD’deki Instagram kullanıcılarına açılan bu yeniliğin, diğer ülkelerde de yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

Instagram’dan yapılan açıklamaya göre “Instagram'da Ödeme Yap” özelliği ilk planda aralarında Adidas, Balmain, Burberry, Dior, H&M, MAC Cosmetics, Michael Kors, Nike, Prada, Uniqlo ve Zara gibi moda, spor ve kozmetik markalarının bulunduğu 23 firmanın Instagram hesabı üzerinden kullanılabiliyor.