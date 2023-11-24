Instagram Reels'ları için yeni bir özellik geliyor: Artık Reels'lar indirilebilecek ancak tek bir şartla
Instagram CEO'su Adam Mosseri, herkese açık hesaplar tarafından paylaşılan Reels'ların kullanıcıların izniyle tüm dünya çapında kullanılabileceğini duyurdu
REELS'LAR İNDİRİLEBİLECEK
Instagram CEO'su Adam Mosseri uygulamada herkese açık olan hesapların paylaştığı Reels videoların indirmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği duyurdu. Kullanıcılar dilerse bu özelliği herkese açık yapabilir veya isterse devre dışı bırakabilir.
18 YAŞININ ALTINDAKİ KULLANICILARDA DEVRE DIŞI
Ancak Instagram'ın bu özellik için tek şartı 18 yaşından büyük olmanız. 18 yaşının altındaki bütün kullanıcılar otomatik olarak bu seçeneğin dışında tutulacak.
TÜM KULLANICILARA AKTİF HALE GETİRİLDİ
Uygulanan yeni test aşamalarından sonra Mosseri, ABD'de Haziran ayından bu yana aktif olan bu özelliği platformun tüm kullanıcılarına yayınladığını duyurdu. TikTok'a benzer şekilde, indirmeler paylaş düğmesinin altında bulunacak ve indirdiğiniz herhangi bir video paylaşanın Instagram adıyla filigranlanacak.
Kaynak: Mashable, The Verge