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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Intel, Amazon Web Services için özel yapay zeka çipi üretecek - Teknoloji Haberleri

        Intel, Amazon Web Services için özel yapay zeka çipi üretecek

        Intel, Amazon Web Services (AWS) ile stratejik işbirliğini genişlettiklerini ve AWS için yapay zeka çipi üreteceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:41
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        Intel'den AWS'ye özel yapay zeka çipi
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        Şirketten yapılan açıklamada, Intel ve AWS'nin çok yıllık, milyarlarca dolarlık bir çerçeve kapsamında özel çip tasarımlarına ortak yatırım yaptıkları aktarıldı.

        Açıklamada, AWS ile genişletilen işbirliği kapsamında Intel'in AWS için özel bir yapay zeka çipi üreteceği kaydedildi.

        7,8 MİLYAR DOLAR EK YATIRIM PLANI

        Söz konusu işbirliği ile Intel ve AWS'nin ABD merkezli yarı iletken üretimini hızlandırma ve Ohio'da canlı bir yapay zeka ekosistemi oluşturma taahhütlerini vurguladığı belirtilen açıklamada, AWS'nin 2015'ten bu yana Ohio eyaletinde yaptığı 10,3 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra Central Ohio'daki veri merkezi operasyonlarını genişletmek için 7,8 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

        Öte yandan Intel'den yapılan bir diğer açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ABD hükümeti için ileri teknoloji yarı iletkenlerin güvenilir üretimini genişletmeyi amaçlayan "Güvenli Bölge" programı kapsamında CHIPS ve Bilim Yasası uyarınca 3 milyar dolara kadar doğrudan fon sağlayacağı aktarıldı.

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