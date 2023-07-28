Intel'in ikinci çeyrek geliri beklentilerin üzerinde oldu Dünyanın önde gelen mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalışla 12,9 milyar dolara gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'li teknoloji devi Intel, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 azalarak 12,9 milyar dolara düştü. Intel, geçen yılın aynı döneminde 15,3 milyar dolar gelir sağlamıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirket gelirinin bu dönemde 12,1 milyar dolar olması öngörülüyordu.

NET KÂRI 1,5 MİLYAR DOLAR

Firmanın ikinci çeyrek net kârı ise 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle şirket iki çeyrek aradan sonra yeniden kar bildirdi. Intel, geçen yılın aynı çeyreğinde 454 milyon dolar net zarar açıklamıştı.

REKLAM

Geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 0,11 dolar zarar açıklayan şirketin bu yıl hisse başına karı 0,35 dolar oldu.

"YAPAY ZEKA SÜREKLİLİĞİNDEKİ BÜYÜMEDEN YARARLANACAK KONUMDA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger, şirketin stratejik önceliklerini uygulamaya devam ettiğini belirterek, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının tahminlerinin üst sınırını aştığını kaydetti.

Gelsinger ayrıca yapay zeka sürekliliğindeki önemli büyümeden yararlanmak için iyi bir konumda olduklarını vurguladı.

Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) David Zinsner de 2023'te 3 milyar dolarlık maliyet tasarrufuna doğru ilerlemelerinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarına katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Zinsner, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal disiplini desteklemek için operasyonel verimliliklere ve akıllı sermaye stratejilerine odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.