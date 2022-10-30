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Inter: 3 - Sampdoria: 0 MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Inter, konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 yendi

Inter: 3 - Sampdoria: 0 MAÇ SONUCU
AA

Ligin iddialı ekiplerinden Inter'e Sampdoria karşısında galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Stefan De Vrij, 44. dakikada Nicolo Barella ve 73. dakikada Joaquin Correa attı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 83. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Mavi-siyahlı takım, Sampdoria karşısında aldığı 3 puanla, puanını 24 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.

Diğer yandan Inter, bu maçla galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

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