Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. Mor-beyazlı ekip ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 40 yaptı.

Karşılaşmaya ise muhteşem bir dayanışma örneği damga vurdu. Serie A'da oruç tutan futbolcular için iftar arası verilmemesi nedeniyle İtalyan oyuncu Luca Ranieri arkadaşı Sofyan Amrabat'a yardımcı oldu.

23 yaşındaki sol bek, Faslı takım arkadaşı Sofyan Amrabat'ın orucunu açabilmesi için müsabakanın sonlarına doğru sakatlık numarası yapıp kendini yere bıraktı. Ardından Amrabat, muz ve su ile iftarını yaptı. Daha sonra Ranieri yerden kalktı ve maç devam etti. Kazanan 1-0'lık skorla Fiorentina oldu.