İtalya Kupası yarı final heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Inter Juventus maçı saat 22.45'de başlayacak...

INTER JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final maçına sahne olacak Inter Juventus maçı bu akşam 22.45'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Inter : Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Juventus : Buffon ; Demiral - Bonucci - De Ligt ; Cuadrado - Bentancur - Arthur - McKennie - Alex Sandro ; Kulusevski - Ronaldo