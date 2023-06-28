Edin Dzeko'nun takımdan ayrılıp, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Inter, Marcus Thuram transferinde mutlu sona ulaştı.
Mavi siyahlılar; Leipzig, Parıs Saint Germain ve Milan'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fransız oyuncu ile anlaştı. Bu sabah sağlık kontrolünden geçen Marcus Thuram, 2028'e kadar Inter forması giyecek.
Borussia Mönchengladbach ile sözleşme yenilemeyen yıldız forvet için İtalyan kulübü herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Thuram geçtiğimiz sezon Mönchengladbach formasıyla Bundesliga'da 30 maça çıkarken, 13 gol attı, 6 da asist üretti.
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