Mavi siyahlılar; Leipzig, Parıs Saint Germain ve Milan'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fransız oyuncu ile anlaştı. Bu sabah sağlık kontrolünden geçen Marcus Thuram, 2028'e kadar Inter forması giyecek.Borussia Mönchengladbach ile sözleşme yenilemeyen yıldız forvet için İtalyan kulübü herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.