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        Haberler Futbol Dünya Futbolu Inter Miami, Messi'nin iki gol attığı maçta çeyrek finale yükseldi - Futbol Haberleri

        Inter Miami, Messi'nin iki gol attığı maçta çeyrek finale yükseldi

        Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Inter Miami, 2023 Ligler Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 13:00
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        Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda mücadele eden Inter Miami, çeyrek finale yükseldi.

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        Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Inter Miami, son 16 turunda Dallas ile Frisco kentindeki Toyota Stadı'nda karşılaştı.

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        Karşılaşmanın normal süresi, 4-4 eşitlikle sona erdi.

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        Inter Miami, 6. ve 85. dakikalarda Messi, 65. dakikada Benjamin Cremaschi, 80. dakikada Marco Farfan'la (kendi kalesine), Dallas ise 37. dakikada Facundo Quignon, 45. dakikada Bernard Kamungo, 63. dakikada Alan Velasco ve 68. dakikada Robert Taylor (kendi kalesine) ile fileleri havalandırdı.

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        Messi'nin maçın son bölümünde takımına beraberliği getiren golü, frikikten geldi.

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        Penaltılara geçilen karşılaşmada Inter Miami, rakibini 5-3'le geçerek turnuvada çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

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        ABD temsilcisinde çıktığı 4 maçın her birinde ağları sarsan 36 yaşındaki Messi ise toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

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