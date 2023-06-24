HABERTURK.COM

Barcelona'dan ayrılan deneyimli orta saha oyuncusu Sergio Busquets, tıpkı Lionel Messi gibi Inter Miami'ye transfer oldu.

MLS ekiplerinden Inter Miami, Sergio Busquets transferini duyurarak ikinci flaş transferini de yapmış oldu. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun 2+1 yıllık olduğu ifade edildi.

2008'den 2023'e kadar altyapısından yetiştiği Barcelona için ter döken Busquets, böylelikle Lionel Messi'yle Inter Miami formasıyla tekrar buluşmuş oldu.

Busquets ve Messi'nin ardından bir diğer eski Barcelonalı Jordi Alba'nın da Inter Miami'ye imza atabileceği konuşuluyor.