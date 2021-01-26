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HaberlerFutbolİtalyaİnter Milan maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İnter Milan maçı detayları - Spor Haberleri
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İnter Milan maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İnter Milan maçı detayları

İnter ile Milan bu akşam İtalya Kupası Çeyrek Final turu kapsamında karşı karşıya geliyor. Peki, İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte İnter Milan maçına dair detaylar...

İnter Milan maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İnter Milan maçı detayları - Spor Haberleri

İnter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şeklindeki sorular futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İtalya Kupası Çeyrek Final'de mücadele edecek olan iki takımın Serie A'daki son durumu da netleşti. İşte İnter Milan maçı detayları...

İNTER MİLAN MAÇı NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde İnter, Milan'ı ağırlayacak. 26 Ocak Salı günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

SERİE A'DA SON DURUM

Ligin 19. haftasında lider Milan, evinde Atalanta'ya 3-0 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Inter, Udinese deplasmanında 0-0 berabere kalarak lider Milan ile puanları eşitleme şansını kaçırdı.

Haftanın en gollü maçında Roma, sahasında Spezia'yı 4-3 mağlup etti.

Son şampiyon Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0'lık skorla geçti. Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Merih Demiral, son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Serie A'da 43 puana sahip Milan, liderliğini korudu. Milan'ı, 41 puanla Inter, 37 puanla Roma, 36'şar puanla Atalanta ve bir maçı eksik Juventus izledi.

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