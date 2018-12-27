İtalya Serie A'da 18. haftanın en kritik maçında Inter, konuk ettiği Napoli'yi 1-0 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Inter'e galibiyeti getiren golü 90+2'de Lautaro Martinez kaydetti. Napoli'de 80'de Kaldiou Koulibaly, 90+5'te ise Lorenzo Insigne kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Lider Juventus'un puan kaybettiği haftada kritik bir yenilgi alan Napoli'nin 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 3. sıradaki Inter ise Napoli ile puan farkını 5'e düşürdü.

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