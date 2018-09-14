Inter - Parma maçı öncesi rakamlar

İtalya Serie A maçında Inter ile Parma, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 4 puanlı Inter 7. sırada bulunuyor, Parma 1 puana sahip ve 17. sırada. Inter son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Parma, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 134 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inter kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Parma sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Inter önceki hafta Juventus mücadelesinde 1-2 yenildi.

Parma, Fiorentina karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Inter, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Parma, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Parma 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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