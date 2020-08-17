Inter Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Inter çeyrek finalde Bayern Leverkusen'i, Shakhtar Donetsk ise Basel'i kupanın dışına itmişti. Yarı final mücadelesi verecek Inter ile Shakhtar Donetsk maçına dair ayrıntılar haberimizde...

INTER SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter Shakhtar Donetsk maçı ile iki ekip bu akşam saat 22:00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre bu karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. Ayrıca mücadele beIN Sports Haber kanalından da canlı olarak ekranlarda olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes

SAKATLIK DURUMLARI

Inter'de Alexis Sanchez ve Vecino sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Shakhtar Donetsk'te ise Ismaily ile Malyshev'in sakatlıkları bulunuyor.