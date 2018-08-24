Inter Turku - RoPS maçı istatistikleri

Inter Turku ve RoPS, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Inter Turku 30 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken RoPS 45 puanda ve 2. sırada. Inter Turku son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. RoPS, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 338 kodlu maçı oynayanlar; Inter Turku galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, RoPS galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Inter Turku son haftadaki KuPS Kuopio müsabasında 0-1 yenildi.

RoPS, Lahti karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Inter Turku, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Inter Turku, kendi sahasında 13 gol attı, 14 gol yedi.

RoPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. RoPS, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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