STAT: Giuseppe Meazza
HAKEM: Andreas Ekberg
SAAT: 19.45
YAYIN: TV8,5 & Exxen
İLK 11'LER
Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez
Viktoria Plzen: Stanek, Hejda, Pernica, Tijani, Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera, Jirka, Vlkanova, Bassey
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda 12 puanlı lider Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alan Inter, sahasında puansız Viktoria Plzen'i konuk ediyor.
İlk 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan toplayan İtalyan devi Inter, grubun zayıf halkası Plzen'i yenerek son maçlar öncesi son 16 turunu garantilemek istiyor. Çekya ekibi Viktoria Plzen ise ilk puanlarını İtalya'da almayı hedefliyor.
INTER KAZANIRSA BARÇA ELENECEK
Grup ikincisi Inter, Viktoria Plzen'i yenmesi halinde puanını 10'a çıkaracak ve maç fazlasıyla üçüncü sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaracak.
Barcelona'ya karşı oynadığı iki maçta 1 galibiyet, 1 de beraberlik alan İtalyan temsilcisi, ikili averajda üstün olduğu için grubu Barcelona'nın önünde tamamlayıp, son 16 turuna yükselecek. Barça ise Inter'in galibiyeti halinde Devler Ligi'ne grup aşamasında veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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