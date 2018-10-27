Inter Zapresic - Gorica maç önü

Inter Zapresic ve Gorica, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. 10 puanlı Inter Zapresic 8. sırada bulunuyor, Gorica 19 puana sahip ve 4. sırada. Inter Zapresic, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gorica son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inter Zapresic kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Gorica sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Inter Zapresic son hafta oynanan Imotski maçında 0-0 berabere kaldı.

Gorica, Cibalia Vinkovci karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Inter Zapresic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Inter Zapresic, kendi sahasında 9 gol attı, 10 gol yedi.

Gorica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Gorica, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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