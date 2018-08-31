Inter Zapresic - Rudes maçı istatistikleri

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Inter Zapresic, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Rudes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 4 puanlı Inter Zapresic 6. sırada bulunuyor, Rudes 1 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Inter Zapresic, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Rudes, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 228 kodlu maçı oynayanlar; Inter Zapresic galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Rudes galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Inter Zapresic son haftadaki Dinamo Zagreb müsabasında 3-1 yenildi.

Rudes ise Istra 1961 Pula karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Inter Zapresic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Inter Zapresic, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Rudes, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rudes 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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