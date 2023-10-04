Intercity'den TOSFED'e yanıt: 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' İstanbul Park pisti ile ilgili Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve İstanbul Ticaret Odası cephelerinden önceki günlerde ardı adına yapılan açıklamalara bir yenisi eklendi. İstanbul Park'ın kiracısı konumundaki Intercity, TOSFED'in kamuoyunu yanıltıcı algı çalışmaları yaptığını iddia ederek, "TOSFED hem yarışlarımızı iptal edip hem de 'Bakın, yarış yapılmıyor' diyerek 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' mantığıyla tarafımıza haksız ithamlarda bulunmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu

Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park pist etrafında gelişen tartışma devam ediyor.

Pist ile ilgili Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve İstanbul Ticaret Odası cephelerinden önceki günlerde ardı adına yapılan açıklamalara bir yenisi eklendi.

İstanbul Park'ın kiracısı konumundaki Intercity, TOSFED'in kamuoyunu yanıltıcı algı çalışmaları yaptığını iddia ederek, "FİYAŞ tarafından düzenlenen, birçok şirketin katıldığı ve şirketimiz tarafından kazanılmış ihale ile, 2013 yılından bu yana yönetimini üstlendiğimiz Intercity İstanbul Park olarak ilk günden bu yana temel hedefimiz, dünyanın en iyi pistlerinden biri olan bu tesisin, otomobil sporlarına, Türk sporcularına ve otomobil sektörüne hizmet etmesini sağlamak, tesisi ve üzerindeki tüm yapıları, milyonlarca dolar maddi ve manevi bedeller ödeyerek, vakıf kültürü bilinciyle yapılış amacına uygun kullanarak, sağlıklı bir biçimde korumaktır. Bu uğurda, tesisin yapım maliyeti olan tutarın yarısını harcamış olmaktan da gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

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Açıklamada, "Tesiste geçirdiğimiz bu 11 yıl içinde de bu hedeflerimizi, ihale şartnamesine ve sözleşmemize harfiyen uygun olarak gerçekleştirdiğimizi görmenin mutluluğunu ve haklı gururunu da yaşıyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmenin yanında halkımızı da pistimizle tanıştırma ve ailece vakit geçirebilme imkanlarını da yaşatmamız bizler için ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur. TOSFED ise hem yarışlarımızı iptal edip hem de 'Bakın, yarış yapılmıyor' diyerek 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' mantığıyla tarafımıza haksız ithamlarda bulunmaya devam etmektedir" denildi.

"ÇÖKME GİRİŞİMİNE BİR YENİSİ EKLENDİ"

Pistte yapılmak istenen organizasyonların TOSFED tarafından engellendiğini öne süren Intercity, "Oysa çok iyi bilmektedirler ki tüm işlerimiz bizzat kendileri tarafından engellenmiş, tesisimizde yarışların yapılmasına izin verilmemiş, yarışlar son anlarda iptal edilip Yunanistan’a alınmış, yapılabilen yarışlar ise ancak ve ancak Tahkim Kurulu kararları ile gerçekleştirilmiştir. Tüm bu engellemelere rağmen tesisimizde, 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1 yarışlarını tamamen kendi maddi imkanlarımızla gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Intercity'den yapılan açıklamada, "Geldiğimiz noktada TOSFED yönetimi, geride bıraktığımız 11 yılda olduğu gibi, bugün de bizzat kendi yarattıkları kaostan yararlanarak ve akraba ilişkilerini kullanarak tesise 'çökme' girişimlerine bir yenisini eklemektedir" denildi.

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Açıklamada, TOSFED'in Körfez Pisti'nin yönetimi eleştirilerek, "Yönetimini yaptıkları Körfez Pisti’nin içler acısı halini görmeden, dünyanın en önemli kentlerinden İstanbul’da böylesine büyük bir alana yayılmış, 11 yıldır birçok farklı uluslararası ve ulusal yarış organize eden, tesisi profesyonelce, hakkıyla, sözleşme şartlarına ve amacına uygun bir şekilde işleten Intercity İstanbul Park yönetimini karalayıp pisti ele geçirme çabaları, kişisel egoları ve çıkar ilişkileri ile ilgilidir. Ne yüce devletimizin, ne de yüce yargımızın, tesisin bir aylık elektrik masraflarını bile ödeyemeyecek bir kuruma peşkeş çekilerek, bu güzide tesisin atıl hale gelmesine ve çürümeye terk edilmesine müsaade etmeyeceğine olan inancımız tamdır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, önceki günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul Park'ın işletme süresinin 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğini duyurmuştu.

Üçlertoprağı, "Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyonla 18 sene önce ülkemizin sporcularına kazandırdığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor tesisi İstanbul Park 10 yıl 10 ay 17 gündür Türk Sporu'na ve sporun her branşındaki milli sporcularının erişimine kapalı" ifadelerini kullandı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın başlattığı İstanbul Park tartışmasına ilk yanıt ise İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten geldi.

Avdagiç, "160 milyon dolar mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1'i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz" dedi.