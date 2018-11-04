Internacional - Atletico Paranaense karşılaşma önü

Brezilya Serie A maçında Internacional ile Atletico Paranaense, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:00. Internacional 58 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Atletico Paranaense 43 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Internacional, son 4 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Paranaense son 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 593 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Internacional kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.40, Atletico Paranaense sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.35.

Internacional son haftadaki Figueirense müsabasında 3-2 yenildi.

Atletico Paranaense, Chapecoense karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 4 beraberlik, alan Internacional, 25 gol attı ve 7 gol yedi.

Atletico Paranaense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Atletico Paranaense, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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