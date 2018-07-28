Internacional - Botafogo maçı heyecanı

Internacional ve Botafogo, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Internacional 26 puanla 5. sırada, Botafogo 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Internacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Botafogo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 556 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Internacional kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.20, Botafogo sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Internacional son haftadaki Fluminense müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Botafogo ise Gremio Alegrense maçında 0-1 kazandı.

Internacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Internacional, kendi sahasında 11 gol attı, 2 gol yedi.

Botafogo, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Botafogo 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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