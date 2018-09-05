Internacional - Flamengo düellosu

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Internacional, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Flamengo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:45. 43 puanlı Internacional 2. sırada bulunuyor, Flamengo 41 puana sahip ve 3. sırada. Internacional son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Flamengo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 473. İddaa'da Internacional kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Flamengo kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Internacional önceki hafta Fluminense mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Flamengo ise Atletico Paranaense maçında 0-0 berabere kaldı.

Internacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Internacional, kendi sahasında 15 gol attı, 2 gol yedi.

Flamengo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Flamengo, 14 gol atarken 14 gol yedi.

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